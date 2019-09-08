Ураган Дориан добрался до Канады

Новости мира:После "прогулки" по США, ураган "Дориан" направился к Канаде, где начал валить деревья и срывать крыши с домов.

Почти пол миллиона жителей канадских провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Острова принца Эдуарда остались без электричества из-за урагана "Дориан". По данным синоптиков принес собой дожди и сильные порывы ветра, которые местами достигают 43м/с.

Также поступают сообщения о сотнях поваленных деревьях, сорванных крышах домов на побережье. в провинции Новая Шотландия в одном из городов ветер повалил строительный кран, который упал на дом.

Сообщений о жертвах пока не поступало. Синоптики заявляют, что пока, "Дориан" остается ураганом второго уровня. Высота волн на побережье достигает 15 метров.

Как сообщалось ранее, количество погибших на Багамских островах в результате разрушительного урагана "Дориан" увеличилось до 43 человек.