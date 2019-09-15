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Сменщик шторма "Дориан" "Умберто" надвигается на Багамские острова

Сменщик шторма "Дориан" "Умберто" надвигается на Багамские острова
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Пережившие разрушения от шторма "Дориан" Багамские острова готовятся к разрушительной силе шторма "Умберто".

Тропическая депрессия, находящаяся сейчас в районе Багамских островов, усилилась до тропического шторма, которому присвоили имя "Умберто".

Об этом пишет "Голос Америки".

Отмечается, что в ближайшие дни шторм может усилиться до уровня урагана.

Приход "Умберто" заставил власти островов приостановить спасательную и восстановительную операции, а также закрыть аэропорты на Багамах, которые совсем недавно подверглись разрушительному воздействию со стороны урагана "Дориан".

"Дориан" в момент выхода на территорию Багамских островов, две недели назад, был ураганом пятой категории и стал одним из самых разрушительных штормов, которые когда-либо обрушивались на этот регион.

Ураган Дориан: десятки тысяч людей остались без крова

Предупреждение о шторме выпустили для всей северо-восточной части Багамских островов, за исключением острова Андрос. Это означает, что тропический шторм ожидается на этих территориях в течение ближайших 36 часов.

По данным агентства, шторм находится в 365 км к востоку - юго-востоку от Фрипорта (остров Гранд-Багама), и движется в направлении северо-запада со скоростью почти 9 км в час. К воскресенью шторм развернется в направлении севера – северо-запада. Ожидается, что шторм пройдет очень близко к северо-западным Багамам в субботу, а в воскресенье пройдет мимо побережья Флориды.

NASA показала разрушительный "Дориан" на снимках из космоса (Фото)

Максимальная скорость ветра в центре шторма достигла 65 км в час, шторм постепенно усиливается и превратится в ураган через два или три дня.

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Ураган, Шторм, Багамские острова, Dorian, Умберто.
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