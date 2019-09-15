Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
Украинские маяки откроют для туристов
Украинские маяки откроют для туристов
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
Плишкова выиграла престижный теннисный турнир в Чжэнчжоу
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)
KAZKA перенесла свой концерт: что случилось (Видео)

На Онтарио обрушился девятый торнадо за год (Видео)

На Онтарио обрушился девятый торнадо за год (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:На Онтарио обрушился торнадо с ветром 140 км/ч.

В канадской провинции Онтарио с четверга, 12 сентября, шли ливни с грозами, а в пятницу на регион обрушился торнадо со скоростью ветра 140 км/ч. Это был 9 по счету торнадо за год, официально подтвержденный в Онтарио.

Штормовой ветер обрушил несколько деревьев и повредил линии электропередачи. В месте обрыва было перекрыто шоссе.

Один дом полностью потерял крышу, которая была сброшена бурей на соседний участок. Десятки местных жителей по всему муниципалитету сообщили о многочисленных повреждениях построек и поваленных деревьях. Люди в результате шторма не пострадали.

Кратковременная волна жаркой и влажной погоды, которая установилась в южном Онтарио в среду, создала благоприятные условия для последующих многочисленных гроз.

Проливные дожди обрушились на Испанию: есть погибшие (Фото)

После исследований ущерба, проведенного в рамках проекта "Северные торнадо", Министерство окружающей среды Канады подтвердило, что торнадо действительно обрушился на юго-западные регионы Онтарио.

Торнадо получил статус EF-1 с максимальным ветром 140 км / ч, а среднее количество осадков достигло 40 мм, этот показатель стал новым суточным рекордом для региона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Торнадо, Онтарио, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Пристайко: Мы сделали Луганску и Донецку максимальное предложение
03 Квасьневский предостерег власть Украины от преследования Порошенко
04 Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
05 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черкассах отпраздновали 733 годовщину со дня основания города (Фото и видео)
В Черкассах отпраздновали День города
Синоптики назвали регионы, по которым уже в сентября ударят заморозки
Синоптики назвали регионы, по которым скоро ударят заморозки
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить &quot;минималку&quot; на 550 гривень
Госбюджет-2020: украинцам обещают повысить "минималку"
Украинская певица поделилась радостной новостью (Фото)
Украинская певица поделилась радостной новостью (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь