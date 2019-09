На Онтарио обрушился девятый торнадо за год (Видео)

В канадской провинции Онтарио с четверга, 12 сентября, шли ливни с грозами, а в пятницу на регион обрушился торнадо со скоростью ветра 140 км/ч. Это был 9 по счету торнадо за год, официально подтвержденный в Онтарио.

Штормовой ветер обрушил несколько деревьев и повредил линии электропередачи. В месте обрыва было перекрыто шоссе.

Один дом полностью потерял крышу, которая была сброшена бурей на соседний участок. Десятки местных жителей по всему муниципалитету сообщили о многочисленных повреждениях построек и поваленных деревьях. Люди в результате шторма не пострадали.

Кратковременная волна жаркой и влажной погоды, которая установилась в южном Онтарио в среду, создала благоприятные условия для последующих многочисленных гроз.

JUST IN.Widespread damage was reported in Amherstburg, Ontario, #CANADA Friday Sept 13, 2019, after a severe thunderstorm produced significant winds that brought down trees and powerlines and damaged structures. No confirmation of tornado at this point.https://t.co/qw35qwXVug pic.twitter.com/BkEayzuSwj

