В ООН подсчитали количество мигрантов в мире

Новости мира:Количество международных мигрантов в мире достигло ориентировочной отметки в 272 миллиона человек.

Об этом говорится в докладе ООН, представленном 17 сентября в штаб-квартире этой организации.

“Количество международных мигрантов в мире достигло ориентировочной отметки в 272 миллиона человек в 2019 году, что на 51 миллион больше уровня 2010 года”, - говорится в выводах доклада.

Специалисты ООН сообщают, что мигранты сейчас составляют 3,5% населения мира (для сравнения, в 2000 году - 2,8%).

В организации не дают оценок приведенным цифрам, но отмечают, что при упорядоченной, безопасной, прогнозируемой миграции и мобильности людей, такое перемещение может иметь положительные результаты, в частности, содействовать экономическому развитию и достижению Целей устойчивого развития ООН.

“Европа удерживает лидерство как пункт стремлений мигрантов (82 миллиона человек), за ней следуют Северная Америка (59 млн) и Западная Азия (49 млн)”, - уточняется в докладе.

Почти половина всех мигрантов на планете проживают лишь в десяти странах. 51 миллион - в США (19% от их общего количества), по 13 миллионов - в Германии и Саудовской Аравии, 12 млн - в России, 10 млн - в Великобритании, 9 млн - в ОАЭ, по 8 млн - во Франции, Канаде и Австралии, 6 млн - в Италии.

Треть всех международных мигрантов по происхождению тоже лишь из 10 стран.

“Лидирует Индия: за рубежом живут 18 миллионов индийцев. Мигранты из Мексики составляют вторую по величине диаспору - 12 миллионов. Выходцы из Китая - 11 млн, Российской Федерации - 10 млн, в Сирии - 8 млн”, - сообщает ООН.

В докладе также отмечается, что в мире продолжает расти вынужденное переселение вследствие войн и других подобных обстоятельств. С 2010-го по 2017 год количество беженцев и искателей убежища выросло на 13 миллионов, что составляет четверть дополнительных мигрантов за это время. Северная Африка и Западная Азия приняли около 46% беженцев.

Каждый седьмой мигрант в мире младше 20 лет. Трое из четырех - трудоспособного возраста (20-64 года).

Докладчики уточнили, что внутренне перемещенные лица не входят в указанные цифры, эти данные касаются исключительно международной миграции.

Доклад по международной миграции создается специалистами ООН на основе переписей населения стран, реестров народонаселения, национально репрезентативных опросов. Его данные распределяются по возрасту, полу, происхождению, охватывая 232 стран и территорий по состоянию на 1 июля каждого года исследования. Предыдущие доклады публиковались в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 годах.