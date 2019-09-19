В Канаде оценили риск иностранного вмешательства в выборы в парламент

Новости мира:Наибольшую угрозу для октябрьских выборов в федеральный парламент Канады представляет возможность иностранного вмешательства.

Об этом в интервью CBC News рассказал комиссар по выборам в Канаде Ив Котэ.

“У нас нет причин считать, что Канада находится в особой зоне риска. Однако мы так же не думаем, что сможем избежать этого. Как по мне, это, вероятно, является самой большой проблемой”, - прокомментировал Котэ угрозу иностранного вмешательства в избирательный процесс.

По его словам, главная проблема в этой ситуации заключается в том, что правоохранительные органы Канады очень ограничены в своих полномочиях.

“Сложность для нас как органа принуждения в избирательных аспектах составляет проведение расследования и получение информации, когда злоумышленники могут находиться за тысячи километров от нас: в Санкт-Петербурге, Северной Корее или Китае”, - заметил Котэ.

Очередные выборы в парламент Канады состоятся 21 октября этого года.