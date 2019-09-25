В Индонезии несколько дней наблюдают марсианско-красное небо (Видео)

Пожары бушуют в стране уже больше недели, поэтому каждый день увеличиваются их масштабы. Огонь пытаются обуздать несколько тисяч пожарных и вертолеты, сбрасывающие воду, пишут местные СМИ. Из-за плохой видимости от дыма задержали авиарейсы в нескольких аэропортах Индонезии и Малайзии. Также индонезийские власти закрыли часть школ и заведений. Больше всего от стихии страдает провинция Джамби. Одна из местных жительниц обнародовала фото кроваво-красного цвета, которым окрашено все вокруг. Женщина отметила, что из-за дыма сильно раздражает глаза и горло.