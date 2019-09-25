Скачать
Среда, 25.09.2019

В Индонезии несколько дней наблюдают марсианско-красное небо (Видео)

Пожары бушуют в стране уже больше недели, поэтому каждый день увеличиваются их масштабы. Огонь пытаются обуздать несколько тисяч пожарных и вертолеты, сбрасывающие воду, пишут местные СМИ. Из-за плохой видимости от дыма задержали авиарейсы в нескольких аэропортах Индонезии и Малайзии. Также индонезийские власти закрыли часть школ и заведений. Больше всего от стихии страдает провинция Джамби. Одна из местных жительниц обнародовала фото кроваво-красного цвета, которым окрашено все вокруг. Женщина отметила, что из-за дыма сильно раздражает глаза и горло.
24tv.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Пожар, Пожары, Индонезия, Малайзия.
07:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь