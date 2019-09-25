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В столице Австралии полностью легализовали марихуану

В столице Австралии полностью легализовали марихуану
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:Закон вступит в силу от 31 января 2020 года.

Парламент столицы Австралии Канберра проголосовал за принятие законопроекта по легализации марихуаны для собственного использования.

Закон вступит в силу от 31 января 2020 года, сообщает АВС. Соответственно, Канберра станет первым городом в стране, где будет легализован каннабис.

Согласно документу, люди в возрасте от 18 лет смогут выращивать марихуану и хранить ее для личного использования.

Жители Канберры смогут на законных основаниях иметь до 50 граммов «травки» и выращивать до двух растений на человека, или четыре на каждое домохозяйство.

Вместе с тем, журналисты отмечают, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено.

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Напомним, 58% опрошенных украинцев полностью или в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем.

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Легализация, Марихуана, Канберра, Австралии.
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