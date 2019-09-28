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Делает недостаточно: Тунберг раскритиковала премьера Канады

Делает недостаточно: Тунберг раскритиковала премьера Канады
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Эко-активистка Тунберг обвинила Трюдо в том, что он недостаточно борется с глобальным потеплением.

Во время разговора с лидерами коренных народов в Канаде шведская эко-активистка Грета Тунберг заявила, что премьер-министр страны Джастин Трюдо делает недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.

Перед этим 16-летняя Тунберг встретилась с Трюдо и обсудила изменения климата, пишет Громадське со ссылкой на The Guardian.

"Мое послание всем политикам во всем мире одинаковое. Просто слушайте и действуйте согласно современным научным разработкам", — отметила девушка.

Трюдо отметил, что он провел "замечательный разговор с Гретой" и то, что они "обсудили необходимость делать гораздо больше".

"Я выслушал ее", — кратко резюмировал Трюдо.

Сотни тысяч канадцев во главе с Гретой Тунберг вышли на экодемонстрации (Фото)

27 сентября Грета присоединилась к Международному климатическому маршу в Монреале, в котором также принял участие Джастин Трюдо с семьей. По приблизительным подсчетам организаторов, для выражения своей позиции на улицы вышло около полумиллиона монреальцев. Мэр города Валери Планте, заявила, что пятничный протест был крупнейшим в истории Монреаля.

В целом демонстрации различной численности произошли практически во всех провинциальных столицах Канады: Галифаксе, Сейнт-Джоне, Шарлоттауне, Эдмотоне, Ванкувере, Уайтхорсе и Елоунайфе.

Выступление Греты Тунберг в ООН: Death-metal версия (Видео)

Марши за климат начала 16-летняя школьница Грета Тунберг. Она пропускала школу по пятницам, начиная с августа 2018 года, а взамен выходила на одиночные пикеты у здания шведского парламента, требуя принять меры для предотвращения глобальному потеплению. Такая акция стала началом движение Fridays for Future. С тех пор к нему присоединились более миллиона молодых людей со всего мира.

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Канада, Глобальное потепление, Джастин Трюдо, Грета Тунберг, Марш за климат.
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