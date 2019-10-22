Власти Ливана хотят "успокоить" протестующих урезанием себе зарплат

Новости мира:В ответ на продолжающиеся протесты власти Ливана проводят реформы по сокращению зарплат министрам и парламентариям.

Правительство Ливана поддержало план реформ, предложенный премьер-министром Саадом Харири. В частности, предполагается сократить зарплаты министрам и членам парламента.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Правительство Ливана в понедельник, 21 октября, поддержало план реформ, предложенный премьер-министром страны Саадом Харири. Таким образом руководство страны хочет успокоить протестующих, которые участвуют в массовых акциях против коррупции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые правительством меры предусматривают сокращение зарплат министров и депутатов парламента в два раза. Также планируется закрытие или объединение некоторых государственных учреждений. Кроме того, Харири пообещал не вводить новые налоги в следующем году.

По словам главы правительства, утверждению пакета реформ способствовали массовые акции протеста.

Впрочем, участники демонстраций в столице страны Бейруте потребовали отставки правительства, поскольку не доверяют ему, а предложенные реформы назвали "обезболивающим".