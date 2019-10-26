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"Хватит!": президент Зимбабве требует отмены санкций

"Хватит!": президент Зимбабве требует отмены санкций
20:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Зимбабве требует от Запада отменить санкции.

Запад должен отменить санкции, наложенные на Зимбабве два десятилетия тому назад, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.

Об этом заявил президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва, выступая на стадионе в столице страны Хараре, сообщает Xinhua.

"Сегодня мы вместе заявляем: хватит! Незаконные санкции препятствуют развитию, достатка и успешности народа Зимбабве. Санкции должны исчезнуть, отмените их немедленно!", - сказал Мнангагва.

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Он отметил, что неоправданные, репрессивные и незаконные санкции продолжают вызывать страдания у простого народа.

"Подобно раку, санкции не отличают ни цвет, ни происхождение, ни возраст, ни пол и влияют как на богатых, так и на бедных, молодых и старых", - подчеркнул президент.

По его словам, международные санкции непосредственно способствовали "циклу бедности" в Зимбабве. "Основным стали неверные поставки базовой продукции и ухудшение качества жизни большинства населения", - отметил Мнангагва.

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При этом он заявил, что не намерен возвращать конфискованные земли их белым владельцам, что было причиной наложения санкций.

ЕС и США наложили санкции на Зимбабве два десятилетия тому назад после решения тогдашнего руководства государства начать земельную реформу, в результате которой земли, принадлежавшие белокожему меньшинству, были перераспределены в пользу чернокожих зимбабвийцев.

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Санкции, Зимбабве, Эмерсон Мнангагва.
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