"Хватит!": президент Зимбабве требует отмены санкций

Новости мира:Президент Зимбабве требует от Запада отменить санкции.

Запад должен отменить санкции, наложенные на Зимбабве два десятилетия тому назад, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.

Об этом заявил президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва, выступая на стадионе в столице страны Хараре, сообщает Xinhua.

"Сегодня мы вместе заявляем: хватит! Незаконные санкции препятствуют развитию, достатка и успешности народа Зимбабве. Санкции должны исчезнуть, отмените их немедленно!", - сказал Мнангагва.

Он отметил, что неоправданные, репрессивные и незаконные санкции продолжают вызывать страдания у простого народа.

"Подобно раку, санкции не отличают ни цвет, ни происхождение, ни возраст, ни пол и влияют как на богатых, так и на бедных, молодых и старых", - подчеркнул президент.

По его словам, международные санкции непосредственно способствовали "циклу бедности" в Зимбабве. "Основным стали неверные поставки базовой продукции и ухудшение качества жизни большинства населения", - отметил Мнангагва.

При этом он заявил, что не намерен возвращать конфискованные земли их белым владельцам, что было причиной наложения санкций.

ЕС и США наложили санкции на Зимбабве два десятилетия тому назад после решения тогдашнего руководства государства начать земельную реформу, в результате которой земли, принадлежавшие белокожему меньшинству, были перераспределены в пользу чернокожих зимбабвийцев.