На западе Африки пираты захватили экипаж норвежского судна

Новости мира:У берегов Бенина пираты напали на норвежское судно и захватили девятерых матросов.

Пираты у берегов западноафриканского государства Бенин похитили с норвежского транспортного судна MV Bonita 9 моряков.

Об этом сообщает CNN.

"На побережье Бенина пираты напали на судно MV Bonita, которое принадлежит норвежской транспортной компании J. J. Ugland, и похитили 9 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Этот инцидент произошел 2 ноября, когда корабль стоял на якоре в порту Котона. Моряки, которых пираты не тронули, сообщили местным властям о нападении.

Представители J. J. Ugland выясняют детали происшествия и поддерживают постоянную связь с соответствующими органами и родственниками членов экипажа.

Информации о гражданстве похищенных моряков пока нет.

Стоит отметить, что согласно докладу, изданному Международным бюро мореходства в июле этого года, моря вокруг Западной Африки пока остаются наиболее опасными учитывая активность пиратов.