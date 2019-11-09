Экс-президент Бразилии вышел на свободу (Видео)

Новости мира:Бывший президент отбывал наказание за коррупцию и спустя 18 месяцев вышел на свободу.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывавший наказание за коррупцию, 8 ноября вышел на свободу. Об этом сообщает BBC.

"Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был освобождён после более чем 18 месяцев тюрьмы", - говорится в сообщении.Федеральный верховный суд постановил, что да Силва сможет находиться на свободе до окончательного рассмотрения апелляций по его делу всеми инстанциями.

8 ноября он покинул тюрьму, у стен которой его встречали толпы поклонников.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва был также фаворитом на прошлогодних президентских выборах, однако был заключён в тюрьму после участия в крупном коррупционном скандале. В результате в президентской гонке победил крайне правый кандидат Жаир Болсонаро.

Как сообщалось ранее, демонстранты в чилийской столице Сантьяго подожгли здание университета имени Педро де Вальдивии и разграбили церковь Асунсьон.