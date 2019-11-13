Ужасная трагедия: автобус упал в пропасть (Видео)

Новости мира:19 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Перу.

Вследствие аварии с пассажирским автобусом в Перу погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом сообщает The Strait Times со ссылкой на местные СМИ.

"По меньшей мере 19 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Перу во вторник", - говорится в сообщении

В настоящее время известны не все обстоятельства аварии, однако указывается, что на момент инцидента лил дождь и был туман.

Как сообщалось, польский автобус с 50 пассажирами в воскресенье утром, 9 ноября, попал в ДТП вблизи Гамбурга. В результате автопроисшествия пострадали 13 человек, семь из которых находятся в тяжелом состоянии.