Рекордный полет: совершен самый долгий авиарейс в истории пассажирской авиации (Фото, Видео)

Новости мира:Авиарейс "Лондон-Сидней" побил два мировых рекорда.

Самолет австралийской авиакомпании Qantas, который следовал по маршруту Лондон - Сидней, совершил самый долгий беспосадочный авиаперелет в истории пассажирской авиации, сообщает телеканал CNN.

Boeing-787-9 Dreamliner во время тестового полета оставался в воздухе 19 часов 19 минут и преодолел за это время расстояние в 17,8 тыс. километров. Таким образом было побито два мировых рекорда: полет был признан самым длинным коммерческим пассажирским рейсом как по преодоленному расстоянию, так и по времени, проведенному в пути.

Самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 6 часов утра в четверг. Во время полета судно оказывалось в воздушном пространстве Германии, России, Польши, Белоруссии, Казахстана и Китая. Затем авиалайнер взял курс на юг, пролетев над Филиппинами и Индонезией.

#QF7879 LHR-SYD flight facts Time saved compared to QF2 (LHR-SIN-SYD) — 1 hr 57 mins Fuel onboard at arrival — 7000 kg or 1 hr 52 mins of flight Flight crew managed to save 2000 kg of fuel en route via fuel saving techniques. See playback at https://t.co/lpCE34QnsY pic.twitter.com/F9ndZFfKGo — Flightradar24 (@flightradar24) November 15, 2019

Несмотря на то, что Boeing-787-9 может перевозить до 256 пассажиров, на этот раз на борту самолета находилось 50 человек, включая четырех пилотов.

A msg from the flight deck of #QF7879: From the crew onboard, we're honoured to be operating this historic service. #QFnonstop pic.twitter.com/sK9fWChR03 — Qantas (@Qantas) November 14, 2019

Отмечается, что в ходе полета пассажиры смогли дважды встретить рассвет.

Qantas flight #QF7879 lands in Sydney after 19 hours and 19 minutes, breaking world record. https://t.co/NHGakEvsSA pic.twitter.com/FNknxdECH0 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) November 15, 2019

Рейс "Лондон-Сидней" побил рекорд, установленный в прошлом году на рейсе Singapore Airlines из Нью-Йорка в Сингапур, который длился 18 часов.