Фриланд назначена вице-премьером в правительстве Трюдо

Новости мира:Христя Фриланд также будет выполнять функции министра межправительственных отношений.

Бывшая министр иностранных дел Канады Фриланд назначена вице-премьер-министром страны.

Об этом экс-посол Канады в Украине Роман Ващук написал в Twitter.

Ващук отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил состав нового Кабинета министров.

"Фриланд назначена вице-премьером (первым с 2006 года) в новом кабинете Трюдо, с ответственностью за междупровинциальные отношения", - написал Ващук.

Он добавил, что новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань.

21 октября состоялись выборы в Палату общин. По их результатам в стране должно быть сформировано новое правительство.

Как сообщалось ранее, новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры Канады.