Фриланд назначена вице-премьером в правительстве Трюдо

Бывшая министр иностранных дел Канады Фриланд назначена вице-премьер-министром страны.
Об этом экс-посол Канады в Украине Роман Ващук написал в Twitter.
Ващук отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил состав нового Кабинета министров.
"Фриланд назначена вице-премьером (первым с 2006 года) в новом кабинете Трюдо, с ответственностью за междупровинциальные отношения", - написал Ващук.
Он добавил, что новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань.
21 октября состоялись выборы в Палату общин. По их результатам в стране должно быть сформировано новое правительство.
Вау!
Щирі вітання @cafreeland, авторці Плутократів, книзі, яка вийшла пару років тому #українською в серії #ICUbooks. https://t.co/7EfKjj0471
— Roman Motychak (@motytchak) November 20, 2019
Как сообщалось ранее, новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры Канады.