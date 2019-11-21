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Фриланд назначена вице-премьером в правительстве Трюдо

Фриланд назначена вице-премьером в правительстве Трюдо
10:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Христя Фриланд также будет выполнять функции министра межправительственных отношений.

Бывшая министр иностранных дел Канады Фриланд назначена вице-премьер-министром страны.

Об этом экс-посол Канады в Украине Роман Ващук написал в Twitter.

Ващук отметил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил состав нового Кабинета министров.

"Фриланд назначена вице-премьером (первым с 2006 года) в новом кабинете Трюдо, с ответственностью за междупровинциальные отношения", - написал Ващук.

В Канаде сформировали новое правительство

Он добавил, что новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань.

21 октября состоялись выборы в Палату общин. По их результатам в стране должно быть сформировано новое правительство.

Как сообщалось ранее, новым министром иностранных дел Канады стал Франсуа-Филипп Шампань, который ранее был министром инфраструктуры Канады.

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Все по теме:

Канада, Христя Фриланд, Джастин Трюдо, Франсуа-Филипп Шампань, Кабмин Канады.
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