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Как на Марсе: Австралию накрыло еще одно стихийное бедствие (Фото)

Как на Марсе: Австралию накрыло еще одно стихийное бедствие (Фото)
14:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:От стихийного бедствия страдают штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а так же штат Виктория.

Песчаная буря превратила в яркий красно-оранжевый цвет небо над Австралией, а также резко снизила видимость на дорогах и в аэропорту.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, фотографии из города Милдьюра в штате Виктория выглядят так, будто на них наложили специальный фильтр красного цвета.

Когда пыль поднялась в воздух, в городе сразу снизилась видимость на дорогах. По данным Метеорологической службы, видимость в местном аэропорту упала с четырех километров до 500 метров.

По мнению Кевина Паркина из Метеорологической службы, пыль - это верхний слой почвы, который был распылен ветром.

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Ветер принес пыль и высокую температуру +40 градусов в город после обеда.

"Пока не пойдет дождь, к сожалению, мы увидим больше подобных явлений", - сказал он.

Засуха - лишь один из симптомов все более острого климатического кризиса в Австралии. В стране становится все жарче и суше.

Засуха, в частности, привела к возникновению масштабных лесных пожаров в Австралии, которые унесли жизни уже шести человек. От стихийного бедствия страдают штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а в Виктории, Южной Австралии и Тасмании объявили предупреждение об опасности из-за чрезвычайно высоких температур в регионе.

Как сообщалось ранее, дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс.

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Австралия, Песчаная буря, Милдьюра.
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