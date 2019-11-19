Сидней в дыму: в Австралии продолжают бушевать лесные пожары

Новости мира:Крупнейший город Австралии - Сидней - затянуло дымом от лесных пожаров за 150 км от города.

Дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс.

Масштабный пожар образовалась на территории 150 тыс. га. в Национальном парке города Воллеми, а сильный ветер принес дым в Сидней.

Чиновники констатируют, что качество сиднейского воздуха достигло опасного уровня, сообщает BBC. Местные жители жалуются, что просыпаются в тумане и запаха дыма в своих домах. Во вторник жителей Сиднея предупредили о серьезной опасности, ведь температура в некоторых частях города поднялась до 37C.

Работники здравоохранения посоветовали людям оставаться дома и не нагружать себя. Служба скорой помощи Нового Южного Уэльса заявила, что людям с респираторными заболеваниями следует быть особенно осторожными.

"Дым в настоящее время покрывает большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс. Как только воздух прогреется и ветер станет сильнее, дым, вероятно, начнет рассеиваться, однако мы не ожидаем, что он полностью исчезнет", — говорится в сообщении пожарных. По данным государственного метеобюро Австралии, задымление достигло северо-восточных и центральных районов Сиднея.

В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс зафиксированы 48 лесных пожаров, и 23 из них остаются нелокализованными. В семи районах объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Для восьми выпущено предупреждение о подготовке к эвакуации. На борьбу с огнем мобилизованы 1,4 тыс. пожарных и сотни единиц специальной техники.

По словам комиссара региональной пожарной службы штата Шейна Фитцсиммонса, погодные условия в течение ближайших дней останутся сложными и не позволят ликвидировать пожары. "Мы сталкиваемся в высокими дневными температурами, аномально сухой погодой и сильными ветрами, меняющими направление", — сказал он.

В результате масштабных лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс уже погибли четыре человека и более 30 получили травмы различной степени тяжести. Огнем были уничтожены порядка 570 жилых домов, а также ряд административных зданий и хозяйственных построек. По предварительным данным, сгорели более 1 млн гектаров леса.