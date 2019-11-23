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Американский беспилотник пропал в Ливии

Американский беспилотник пропал в Ливии
11:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Беспилотник мониторил ситуацию в Ливии отслеживал перемещение террористов.

США потеряли связь с беспилотным летающим аппаратом в Ливии, когда тот выполнял мониторинг ситуации в сфере безопасности и отслеживал перемещения террористов. Об этом сообщает со ссылкой на Anadolu.

"США потеряли связь с беспилотным летающим аппаратом в районе Триполи (Ливия). Связь с БПЛА, который был задействован в целях мониторинга ситуации в сфере безопасности и отслеживания перемещения террористов, был потерян 21 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным The New York Times, 6 ноября в Ливию прибыли 200 наемников российских частных компаний, которые имеют целью повлиять на ход гражданской войны.

Армия США объявила конкурс на разработку БПЛА для эвакуации раненных с поля боя

Как сообщалось ранее, компания Boeing Australia провела тестирование возможности создания беспилотных ведомых для самолетов-истребителей.

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США, Ливия, Беспилотник, БПЛА, Триполи.
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