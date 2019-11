В Boeing поделились кадрами с испытаний ведомого беспилотника (Видео)

Компания Boeing Australia провела тестирование возможности создания беспилотных ведомых для самолетов-истребителей. Об этом пишет The Drive.

В рамках тестирования концепции создания крупных малозаметных беспилотников Boeing Australia провела первый полуавтономный полет истребителя и БПЛА. Во время полета беспилотники развили скорость до 300 км/час.

Других подробностей тестирования беспилотного ведомого пока нет. Известно, что в будущем беспилотник сможет взаимодействовать с пилотируемыми самолетами, такими как истребитель F-35A.

We successfully achieved our first autonomous teamed flights using high-performance jets as test beds and Australian-developed mission systems technology. #AirpowerTeaming pic.twitter.com/5xfDmVI3f2

— Boeing Australia (@BoeingAustralia) November 18, 2019