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В МИД рассказали детали задержания украинского судна в Малайзии

В МИД рассказали детали задержания украинского судна в Малайзии
14:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Судно с украинцами задержали из-за отсутствия разрешения на заход в порт.

У берегов Малайзии местная морская полиция действительно задержала судно, но не экипаж, состав которого - украинцы. Сейчас консул обсудил с экипажем алгоритм дальнейших действий. Об этом сообщилии заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия. Консул установил контакт с экипажем, обсужден алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле", - сообщил Кирилич.

Напомним, 22 ноября малазийские СМИ сообщали, что власти Малайзии задержала судно с украинцами и россиянами на борту.

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Как сообщалось ранее, управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа, среди которых есть граждане Украины.

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Малайзия, МИД Украины, Судно с украинцами.
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