Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке
Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской (Видео)
Зеленский показал, как строился мост в Станице Луганской (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Карпаты - Олимпик: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Xiaomi Mi Note 10: интересные факты о новом смартфоне
Xiaomi Mi Note 10: интересные факты о новом смартфоне

Экс-президента Боливии не допустили к парламентским выборам

Экс-президента Боливии не допустили к парламентским выборам
15:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Боливии пройдут парламентские выборы, Моралеса к ним не допустили.

Сенат Боливии утвердил решение о проведении парламентских выборов, согласно которому бывший президент Эво Моралес не сможет принять в них участие.

Соответствующий законопроект был принят единогласно, сообщает DW.

"Согласно законопроекту, кандидатам, которые уже были членами парламента в течение его последних трех созывов, запрещается баллотироваться на переизбрание. Соответственно, бывший президент страны Эво Моралес не сможет принимать участие в этих выборах", - говорится в сообщении.

Документ также предусматривает, что в течение следующих 20 дней должны быть избраны члены избирательной комиссии страны.

Протесты в Чили: силовики стреляют резиновыми пулями по глазам, сотни пострадавших

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что подпишет этот закон в воскресенье, 24 ноября.

В то же время, Аньес отклонила законопроект партии Моралеса об амнистии бывшего президента и вице-президента Альваро Гарсии Линеры. Впрочем, партия Моралеса "Движение за социализм" заключила соглашение о диалоге с временным правительством в присутствии посредников из Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и католической церкви.

Выборы в Гонконге: избиратели демонстрируют рекордную явку

Как сообщалось, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку вследствие массовых выступлений оппозиции против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющей обязанности главы государства.

Моралес уехал в Мексику. Нынешние события в Боливии он называет "мятежом", "заговором олигархов" и "переворотом".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Протесты, Боливия, Эво Моралес, Жанин Аньес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Президентская гонка будет интересной: у Трампа появился серьезный конкурент
У Трампа появился серьезный конкурент
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь