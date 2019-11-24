Экс-президента Боливии не допустили к парламентским выборам

Новости мира:В Боливии пройдут парламентские выборы, Моралеса к ним не допустили.

Сенат Боливии утвердил решение о проведении парламентских выборов, согласно которому бывший президент Эво Моралес не сможет принять в них участие.

Соответствующий законопроект был принят единогласно, сообщает DW.

"Согласно законопроекту, кандидатам, которые уже были членами парламента в течение его последних трех созывов, запрещается баллотироваться на переизбрание. Соответственно, бывший президент страны Эво Моралес не сможет принимать участие в этих выборах", - говорится в сообщении.

Документ также предусматривает, что в течение следующих 20 дней должны быть избраны члены избирательной комиссии страны.

Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила, что подпишет этот закон в воскресенье, 24 ноября.

В то же время, Аньес отклонила законопроект партии Моралеса об амнистии бывшего президента и вице-президента Альваро Гарсии Линеры. Впрочем, партия Моралеса "Движение за социализм" заключила соглашение о диалоге с временным правительством в присутствии посредников из Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и католической церкви.

Как сообщалось, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес подал в отставку вследствие массовых выступлений оппозиции против манипуляций с подсчетом голосов на президентских выборах. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющей обязанности главы государства.

Моралес уехал в Мексику. Нынешние события в Боливии он называет "мятежом", "заговором олигархов" и "переворотом".