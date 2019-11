Авиакатастрофа в Канаде: есть жертвы

Об этом сообщает Global News со ссылкой на местную полицию.

"Полиция Кингстона подтвердила гибель семи человек, включая трех несовершеннолетних, в результате авиакатастрофы в Кингстоне", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Национальном совете по вопросам безопасности на транспорте Канады, среди погибших пять человек были гражданами США, а еще у двох были канадские паспорта.

Plane Crash Kills 7 People including 3 Children;4-Adults: 2 Male,2-Female,Kids:Ages: 3-Boy,11-Girl,15-Boy. 5 were a family

From Houston,Texas 2 others a Canadian Couple/Friends. Piper PA-32 Goes down flying in inclement weather in a rural wooded area outside of Kingston,Canada. pic.twitter.com/9LVNlfkYsq

— Dale Robin (@DaleRobin_) November 29, 2019