Скачать
Пятница, 29.11.2019
Президент одобрил: в Украине вводится новая шкала званий ВСУ
Президент одобрил: в Украине вводится новая шкала званий ВСУ
У Порошенко предупредили об опасности любых скидок на газ от РФ
У Порошенко предупредили об опасности любых скидок на газ от РФ
Арсенал может возглавить еще один итальянец
Арсенал может возглавить еще один итальянец
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

Авиакатастрофа в Канаде: есть жертвы

Авиакатастрофа в Канаде: есть жертвы
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В результате авиакатастрофы легкомоторного самолета на востоке Канады в городе Кингстон погибли 7 человек.

Об этом сообщает Global News со ссылкой на местную полицию.

"Полиция Кингстона подтвердила гибель семи человек, включая трех несовершеннолетних, в результате авиакатастрофы в Кингстоне", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Национальном совете по вопросам безопасности на транспорте Канады, среди погибших пять человек были гражданами США, а еще у двох были канадские паспорта.

Отмечается, что частный самолет исчез с радара еще в среду вечером. Позже обломки самолета и тела погибших были найдены в лесной местности.

Украина и Канада будут продолжать тесно сотрудничать

В настоящее время нет информации о причинах авиакатастрофы, однако, когда самолет разбился, в воздухе были зафиксированы сильные порывы ветра и ливни.

По словам с одного из расследователей трагедии Кена Вебстера, самолет направлялся в Квебек, пилот сообщил диспетчеру аэропорта в Кингстоне, что намерен совершить посадку.

Однако сейчас неизвестно, шла ли речь тогда об аварийной посадке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Канада, Самолет, Легкомоторный самолет, Kingston, Авиакрушение, Разбился самолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
05 Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Туск покидает пост главы Евросовета
Туск покидает пост главы Евросовета
В НАТО заявили о важности развития диалога с Россией
В НАТО заявили о важности развития диалога с Россией
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь