В Атлантическом океане утонули почти 60 мигрантов

Новости мира:У берегов Мавритании в море погибли более 50 мигрантов из Западной Африки после того, как их корабль затонул.

В среду в Атлантическом океане недалеко от западно-африканской страны Мавритания затонула лодка с беженцами.

В результате инцидента погибли 58 человек, среди жертв есть женщины и дети, сообщает Aljazeera.

Уточняется, что еще 83 мигранта поплыли на берег. Также отмечается, что в Мавританию плыли не менее 150 человек, которые решили уехать из Гамбии 27 ноября. Причиной аварии стало то, что в лодке закончилось топливо.

Происшествие произошло недалеко от города Нуадибу.

Напомним, у берегов Греции в Эгейском море из-за шторма потерпело крушение украинское судно New Leo. На его борту в этот момент находились 14 украинских моряков. Судо перевозило сталь.