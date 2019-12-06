"Акт здравого смысла": полиция Мексики заинтересована в Tesla Cybertruck

Новости мира:Мексиканские копы пересядут на электрокары от Teslа.

Полиция мексиканского города Сан-Луис-Потоси вслед за дубайской полицией закупит електропикапы Cybertruck от компании Tesla для служебного пользования.

Об этом сообщает Cnet.

"Город Сан-Луис-Потоси, Мексика планирует реорганизовать свою линейку полицейских автомобилей, заказав 15 Cybertrucks от Tesla", - говорится в сообщении.

По словам мэра города Эдриана Эспера Карденаса, это решение - "акт здравого смысла", поскольку обслуживание Cybertruck "гораздо дешевле" обычных автомобилей.

Издание отмечает, что город в любой момент может отказаться от заказа, поскольку бронирование стоит всего $100.

Как сообщалось, ранее полицейский департамент Дубая заявил, что недавно представленный электрический пикап Tesla, Cybertruck, пополнит парк автомобилей полиции в 2020 году.

22 ноября учредитель Tesla Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, используется компанией SpaceX в строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации боковые окна не выдержали теста, который выбрали сами производители.