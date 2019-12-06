Пираты похитили 19 моряков возле берегов Нигерии

Новости мира:На борту нефтяного танкера находилось 28 человек из которых девятерых пираты оставили на судне.

Морские пираты похитили 19 членов экипажа нефтяного танкера Nave Constellation у побережья Нигерии.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Нигерийскую морскую и по вопросам безопасности администрацию.

Отмечается, что во время нападения на борту судна находилось 28 человек, девять из них пираты не стали забирать. Они также не нанесли никаких повреждений танкеру.

Инцидент произошел в 77 морских милях от побережья острова Бони, где отгружается большая часть нигерийской нефти.

Информации о национальности похищенных моряков пока нет.

В нигерийской морской и по вопросам безопасности администрации заверили, что прилагают усилия к освобождению моряков и работают над повышением безопасности мореплавания.

Напомним, как минимум один человек погиб при взрыве, прогремевшем 5 декабря на одном из нефтепроводов в Нигерии.