Наводнения в Новой Зеландии: почти тысяча туристов не могут покинуть страну

В результате непогоды в Новой Зеландии около тысячи туристов оказались заблокированными.

Об этом сообщает The Guardian.

"Оползни и наводнения на Южном острове отрезав города и заблокировали около 1000 иностранных туристов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что проливные дожди в Новой Зеландии идут с пятницы. В ряде районов непогода вызвала сход оползней.

По данным Министерства гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями, большинство туристов заблокированы на западном побережье в городах Ледник Фокса и Франца-Иосифа, некоторые были вынуждены спать в машинах.

#Drone footage that shows the #damage around the town of #Ealing in #NewZealand after #flooding from the #Rangitata #river#newzealandflood#Rangitatariver pic.twitter.com/WaOli1AYZ0

— Brijesh K N Tiwari (@brijeshkntiwari) December 8, 2019