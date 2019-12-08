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Наводнения в Новой Зеландии: почти тысяча туристов не могут покинуть страну

Наводнения в Новой Зеландии: почти тысяча туристов не могут покинуть страну
19:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Почти тысяча туристов застряла в Новой Зеландии из-за непогоды.

В результате непогоды в Новой Зеландии около тысячи туристов оказались заблокированными.

Об этом сообщает The Guardian.

"Оползни и наводнения на Южном острове отрезав города и заблокировали около 1000 иностранных туристов",- говорится в сообщении.

Отмечается, что проливные дожди в Новой Зеландии идут с пятницы. В ряде районов непогода вызвала сход оползней.

По данным Министерства гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями, большинство туристов заблокированы на западном побережье в городах Ледник Фокса и Франца-Иосифа, некоторые были вынуждены спать в машинах.

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Министерство иностранных дел страны установило контакт с туристами, которые оказались в затруднительном положении из-за наводнений и оползней, на устранение последствий которых могут уйти месяцы.

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Новая Зеландия, Наводнения, Стихийное бедствие.
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