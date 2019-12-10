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Защита от акул: в Австралии придумали, как обезопасить туристов

Защита от акул: в Австралии придумали, как обезопасить туристов
22:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости мира:В Австралии акул будут отпугивать от пляжей электромагнитным забором.

В Австралии установят первый электромагнитный занавес от акул: устройство позволит не подпускать их слишком близко к берегу. Таким образом власти городка Басселтон на западе Австралии планируют обезопасить туристов, которые приезжают посмотреть на самую длинную пристань в Южном полушарии.

Власти города в течение четырех лет проводили опросы туристов, в результате чего пришли к выводу, что гости хотели бы нырять и плавать с пристани. Однако практически никто этого не делает из-за большого количества акул, которые проживают в этом районе.

Вокруг пристани инженеры установили 20 источников электромагнитного излучения, который огораживает участок моря размером 50 на 20 м. Планируется, что забор начнет свою работу до конца недели.

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Принцип работы этих устройств довольно прост. Они производят электромагнитные импульсы через небольшие промежутки времени, и чем ближе акулы подплывают к «занавесу», тем хуже они себя чувствуют, что вынуждает их повернуть обратно. Этот барьер не травмирует акул, а просто раздражает, а для более мелких морских обитателей электромагнитный занавес и вовсе абсолютно незаметен  - говорит Лиза Шрив, генеральный директор парка «Пристань Басселтона».

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Басселтонская пристань — пирс, который тянется на 2 км в воды залива Географа. Он считается самой длинной пристанью в Южном полушарии.

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Австралия, Акула, Защита от акул, Электромагнитный забор.
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