Защита от акул: в Австралии придумали, как обезопасить туристов

Новости мира:В Австралии акул будут отпугивать от пляжей электромагнитным забором.

В Австралии установят первый электромагнитный занавес от акул: устройство позволит не подпускать их слишком близко к берегу. Таким образом власти городка Басселтон на западе Австралии планируют обезопасить туристов, которые приезжают посмотреть на самую длинную пристань в Южном полушарии.

Власти города в течение четырех лет проводили опросы туристов, в результате чего пришли к выводу, что гости хотели бы нырять и плавать с пристани. Однако практически никто этого не делает из-за большого количества акул, которые проживают в этом районе.

Вокруг пристани инженеры установили 20 источников электромагнитного излучения, который огораживает участок моря размером 50 на 20 м. Планируется, что забор начнет свою работу до конца недели.

Принцип работы этих устройств довольно прост. Они производят электромагнитные импульсы через небольшие промежутки времени, и чем ближе акулы подплывают к «занавесу», тем хуже они себя чувствуют, что вынуждает их повернуть обратно. Этот барьер не травмирует акул, а просто раздражает, а для более мелких морских обитателей электромагнитный занавес и вовсе абсолютно незаметен - говорит Лиза Шрив, генеральный директор парка «Пристань Басселтона».

Басселтонская пристань — пирс, который тянется на 2 км в воды залива Географа. Он считается самой длинной пристанью в Южном полушарии.