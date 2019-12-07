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Впервые за 100 лет: Сидней открывает зоопарк

Впервые за 100 лет: Сидней открывает зоопарк
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Сидней впервые за столетие открывает новый зоопарк.

В субботу в Сиднее впервые за 100 с лишним лет откроют новый зоопарк.

В Сиднейском зоопарке, который будет располагаться примерно в 40 км к западу от центра, будет крупнейший в Австралии вольер для рептилий и ночных животных, передает Би-би-си.

Среди тех, кого можно будет увидеть в новом зоопарке - африканские львы, суматранские тигры, гепарды и шимпанзе, а также представители дикой природы Австралии. Так как вдали от побережья температура воздуха выше, зоопарк Сиднея инвестировал средства в технологии климат-контроля, чтобы, с одной стороны, побудить посещать его, а с другой - держать животных в прохладе.

"У моего отца была первоначальная идея в 1980-х, когда он управлял Сиднейским аквариумом, - говорит Джейк Берджесс, управляющий директор нового зоопарка. - Вместе мы эту идею модернизировали, когда нашли идеальный участок земли на западе Сиднея".

Он добавляет, что во многих вольерах есть кондиционированные задние помещения, позволяющие животным комфортно отдыхать, а также места с затуманиванием и теневые сооружения.

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Его основным конкурентом является зоопарк Таронга, он очень популярен и открылся еще в 1916 году недалеко от центра Сиднея. Как следует из заявления администрации нового зоопарка, благополучие животных имеет "первостепенное значение". Тем не менее, противники у него остаются.

"Мой простой ответ таков: нам не нужно больше зоопарков", - сказал профессор эволюционной биологии в Университете Колорадо Марк Бекофф.

Он открыто критикует новый парк. Исследование Бекоффа о животных в зоопарках выявило, что они испытывают стресс, страх и скуку, когда содержатся в тесных вольерах, размер которых может составлять всего одну миллионную размера их естественных ареалов обитания.

"Они будут испытывать те же эмоции, что и домашние животные - собаки и кошки - если их держать взаперти", - говорит он.

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Это подтверждается исследованием, показавшим, что слоны в зоопарках часто испытывают стресс и живут значительно меньше, чем их дикие сородичи. Многие зоопарки вкладывают прибыль в сохранение видов животных. Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов призывает своих членов тратить 10% операционных расходов на проекты по сохранению видов.

Сиднейский зоопарк сейчас получает аккредитацию, чтобы присоединиться к ассоциации. 103-летний зоопарк Таронга считается лидером во всех позитивных начинаниях зоопарков - в сохранении видов, содействии благополучию животных и образовании сотрудников.

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Ник Бойл возглавляет команду из 66 человек, которая занимается охраной животных и их сохранением. Он называет семь видов, которые, по его словам, вымерли бы без вмешательства зоопарка Таронга: черепаха реки Беллингер, геккон Листера, синехвостый сцинк, северная лягушка корробори, южная лягушка корробори, желтая пятнистая лягушка, лягушка бурулонг.

По словам Бойла, в зоопарке также реабилитируют около 50 черепах в год. Их находят, например, запутавшимися в пластике или проглотившими его. На их примере можно вдохновить посетителей сортировать и перерабатывать мусор, говорит он. Зоопарк Портленда лидирует в инновациях, говорит профессор Фален.

"Их вольер для больших кошек имеет приспособление, которое выбрасывает шарики из мясного фарша в воздух, - говорит он. - Когда кошки слышат щелчок, они переходят в режим охоты. Это поддерживает их интерес и снижает скуку".

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В других зоопарках используются роботы для чистки вольеров, поэтому животных не переводят в меньшие камеры содержания на время уборки. Противники зоопарка, такие как профессор Бекофф, считают, что животных нужно перестать разводить в неволе.

"Дайте животным как можно больше выбора и контроля над средой обитания, дайте им социализироваться", - призывает он.

В Таронге, где работает эксперт по поведению животных, действительно есть программа разведения. Но там утверждают, что расположение Австралии затрудняет альтернативные способы размножения.

"Австралия изолирована от Европы и США, у нее очень строгие параметры биобезопасности, поэтому участие в глобальных программах разведения невозможно", - говорит Бойл.

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Новый зоопарк Австралии утверждает, что взял на вооружение все новейшие методики.

"Мы использовали рвы, чтобы создать ощущение открытости и пространства и улучшить состояние животных", - говорят там.

Билеты на первые выходные в Сиднейском зоопарке были распроданы задолго до открытия, из-за чего можно предположить, что недостатка в интересе общественности нет.

На вопрос, являются ли зоопарки хорошим способом воссоединения людей в городах с дикой природой, профессор Бекофф говорит, что "мало доказательств того, что это имеет какое-то важное образовательное значение".

"Люди могут получить достаточно знаний из телепрограмм о дикой природе. А чему учат зоопарки? Что хорошо держать животных в клетках", - говорит он.

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Зоопарки сильно эволюционировали с момента своего первого появления. Изначально они существовали для хвастовства; для богачей это был способ показать свою власть с помощью коллекции животных.

Позже зоопарки существовали в научных целях. А потом стали туристической достопримечательностью, за которую простые обыватели платили деньги. И только в 1970-х годах сохранение популяции видов стало приоритетной целью для зоопарков.

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Австралия, Зоопарк, Сидней.
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