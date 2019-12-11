В Ботсване поезд сошел с рельсов: есть погибшие и раненые

Новости мира:В африканском государстве Ботсвана сошел с рельсов пассажирский поезд.

Двое людей погибли и трое получили ранения в результате аварии пассажирского поезда на востоке Ботсваны.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на представителя железной дороги Ботсваны Сакаейо Баитшепи.

По его словам, двое погибших были членами экипажа поезда. Еще двое железнодорожников и один пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы.

“Десяткам пассажиров, которые получили легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте инцидента, они были освобождены без госпитализации”, - пишет Xinhua.

Всего же на борту поезда, который двигался по маршруту Габорон-Францистаун, было 400 человек, из которых двадцать — члены экипажа.

Сейчас идет расследование инцидента, движение по железной дороге между двумя крупнейшими городами Ботсваны было прекращено, чтобы дать возможность отремонтировать колею.

Напомним, в Нидерландах арестовали двух подростков, которых подозревают в обстреле поездов из пневматического оружия.