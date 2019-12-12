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В Нигере в результате нападения боевиков погибли около 70 военных

В Нигере в результате нападения боевиков погибли около 70 военных
12:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Нигере вечером 10 декабря около 70 солдат были убиты во время нападения боевиков на военный лагерь.

Вследствие нападения боевиков на армейскую базу на западе Нигера погибли по меньшей мере 73 военнослужащих. Об этом сообщает BBC.

Боевики убили по меньшей мере 73 солдат во время нападения на военную базу на западе Нигера", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве обороны Нигера заявили о "большом количестве нейтрализованных террористов".

В Афганистане возле военной базы США прогремел мощный взрыв

На данное время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку. Однако известно о значительной активности связанных с ИГИЛ и "Боко Харам" вооруженных групп в регионе.

Напомним, в Афганистане за три дня властям сдались более 240 боевиков ИГИЛ.

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Военная база, Боевики, Нападение, Африка, Нигер, База США.
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