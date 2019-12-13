Наступление на Триполи: генерал Хафтар объявил о "решающей битве"

Новости мира:Ливийский генерал Хафтар объявил "решающую битву" за Триполи.

Ливийский генерал Халифа Хафтар объявил о наступлении бойцов подконтрольной ему самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" ("ЛНА") в центр Триполи и "решающую битву" за столицу страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Сегодня мы объявляем решающую битву и продвижения к сердцу столицы, чтобы освободить ее", - заявил он во время речи, которая транслировалась в прямом телеетери.

В Триполи уже заявили, что о намерении противостоять "ЛНА". "Наши силы готовы бороться с любыми новыми безумными попытками", - заявил министр внутренних дел страны Фати Башагха, цитирует ливийский канал Аль-Арар.

Как сообщалось ранее, 4 апреля командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на столицу страны Триполи. Несмотря на контрнаступление, объявленный 20 апреля силами признанного международным сообществом правительства в Ливии, интенсивные бои вокруг города не утихают.

По данным ООН на начало декабря, с этого времени в стране погибли не менее 200 гражданских лиц и более две тысячи участников боевых действий. Стать беженцами из-за конфликта были вынуждены около 146 000 человек.

Сейчас в Ливии сохраняется двоевластие. На западе страны расположен сформирован при поддержке ООН правительство национального единства. Зато на востоке, в городе Тобрук, расположенный парламент. Власть в этой части страны функционирует независимо от Триполи и опирается на "ЛНА" во главе с Хафтаром. Сам Хафтар получает военную поддержку со стороны Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые с помощью "ЛНА" стремятся преодолеть ливийских исламистов.