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Поддержать Украину: премьер Канады дал задание новому главе МИД

Поддержать Украину: премьер Канады дал задание новому главе МИД
02:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трюдо поручил главе МИД Канады защищать Украину.

Министерство иностранных дел Канады должно сотрудничать с минобороны страны в целесообразном применении вооруженных сил с целью поддержки Украины и других союзников.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо новому министру иностранных дел Франсуа-Филиппу Шампаню.

"Вам следует работать с министром обороны над обеспечением соответствия развертывания наших вооруженных сил национальным интересам Канады, международным обещаниям и правительственным целям, таким как: действующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и в Украине", - отмечается в документе.

Трюдо также попросил главу внешнеполитического ведомства разработать механизм конфискации средств и имущества нарушителей прав человека в пользу их жертв. "Вам стоит, основываясь на санкционном режиме Магнитского, обеспечить увеличенную поддержку жертв нарушений прав человека, разработав законодательные рамки передачи арестованного имущества серьезных нарушителей прав человека их жертвам, сохраняя надлежащий судебный надзор", - подчеркнул премьер-министр.

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Как известно, Сергей Магнитский, разоблачивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он скончался в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Основатель и гендиректор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Фаєрстоун заявляли, что Магнитского арестовали после того, как он вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

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США, Великобритания, Канада, Литва, Эстония и другие страны приняли так называемый Акт Магнитского, который предусматривает, в частности, введение санкций против лиц, причастных к нарушениям прав человека и коррупции в РФ.

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Украина, Канада, Джастин Трюдо, Франсуа-Филипп Шампань.
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