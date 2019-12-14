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Протесты в Чили: в ООН заявляют о нарушении прав человека

Протесты в Чили: в ООН заявляют о нарушении прав человека
09:43 Сегодня Телеграф

Новости мира:В ООН раскритиковали силовые органы Чили за большое число задержанных демонстрантов.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что во время антиправительственных протестов в Чили к демонстрантам было применено насилие со стороны правоохранительных органов. Об этом пишет издание DW. 

В отчете ООН говорится, что они (правоохранители) применяли насилие и пытки, насиловали и даже убивали демонстрантов. 

"Следует с полным основанием полагать, что начиная с 18 октября совершались многочисленные нарушения прав человека", - указывают авторы документа, составленного на основании, в числе прочих данных, почти 300 интервью с жертвами насилия и полицейскими.

Согласно обнародованной информации, силовые структуры Чили причастны к убийству как минимум четырех человек. Всего же за период протестов в октябре - ноябре погибло 26 человек. 

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Также в отчете говорится, что у полиции не было различий между мирными и агрессивными демонстрантами и несоразмерным образом применялись слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего свыше 350 человек получили различные травмы глаз. Порядка 50 человек были ранены из огнестрельного оружия. 

Общее число раненых, за весь период протестов, превысило 4 тысячи человек. В ООН также раскритиковали силовые органы Чили за огромное число арестов. 

Напомним,  во время протестов в Чили полиция применила запрещенные резиновые пули против демонстрантов. 

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ООН, Чили, Права человека, Протесты в Чили.
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