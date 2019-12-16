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В бразильской части Амазонии более чем в два раза увеличилась вырубка лесов

В бразильской части Амазонии более чем в два раза увеличилась вырубка лесов
01:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В бразильской Амазонии в два раза больше лесов подверглись вырубке.

В ноябре в бразильской части Амазонии вырубили на 104 процента больше деревьев, чем годом ранее. С лета 2018 года до середины 2019 уничтожено почти 10 тысяч квадратных километров леса, сообщает DW.

В бразильской части Амазонии более в два раза увеличилась вырубка лесов. Об этом говорится в результатах анализа данных бразильского Национального института космических исследований INPE.

В частности, в ноябре в регионе вырублено 563 квадратных километров леса, что означает рост на 104 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. При этом это самый большой показатель за один месяц с ноября 2015 года.

В целом за 11 месяцев 2019 года уничтожено 8974 квадратных километров леса, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял почти 4880 квадратных километров.

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Ранее были обнародованы данные INPE, согласно которым с августа 2018 по июль 2019 года в Амазонии были вырублены почти 10 тысячи квадратных километров леса. Это свидетельствует о росте площади вырубки примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, группа бразильских правозащитников подала иск в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив президента страны Жаира Болсонару в преступлениях против человечности. Речь идет о лесных пожарах, которые бушевали в бразильской Амазонии летом этого года.

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Бразилия, Лес, Амазония, Деревья.
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