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Бразилия перенесет посольство в Иерусалим

Бразилия перенесет посольство в Иерусалим
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Сын президента Бразилии Жаира Болсонару заявил, что правительство планирует перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим.

Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду, пишет The Jerusalem Post.

"Как и говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Это логичный и нормальный шаг. Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример все Латинской Америке", – отметил он.

Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании обещал перенести посольство в Иерусалим, однако позже, как считалось, отказался от этого намерения.

В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины

Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях между Израилем и арабскими соседями. Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.

Напомним, в Иерусалиме официально открыли посольство США, перенесенное из Тель-Авива

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Бразилия, Израиль, Иерусалим, Тель-Авив, Посольство, Жаир Болсонару.
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