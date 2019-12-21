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В Австралии бушуют катастрофические лесные пожары (Фото, Видео)

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В Австралии бушуют катастрофические лесные пожары (Фото, Видео)
12:50 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф

Новости мира:Австралийские власти сообщают об катастрофическом размахе лесных пожаров.

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщили, что лесные пожары приобретают катастрофического размаха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

"Лесные пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс приобретают катастрофическго размаха: об этом заявляют власти региона. Пожарные уже почти два месяца не могут справиться с массовыми вспышками. Против пожарных - рекордная жара. В Австралии сейчас лето, и средняя температура на континенте - до 42 градусов, а в районе Сиднея поднимается до 47", - сообщили в СМИ.

Также сообщается, что в выходные синоптики предупреждали о заметном похолодании. Но при этом, будут дуть ветры, которые могут еще сильнее раздуть пожар.

"Чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе было объявлено два дня назад. Огнем уже уничтожено более трех миллионов гектаров леса, сейчас пожары горят на площади 40 тысяч гектаров", - добавили в СМИ.

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Добавим, что на помощь австралийским пожарным спешат коллеги из других стран. Так, в субботу туда отправился уже третий за месяц канадский отряд.

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