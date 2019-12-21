В Австралии бушуют катастрофические лесные пожары (Фото, Видео)

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщили, что лесные пожары приобретают катастрофического размаха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
"Лесные пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс приобретают катастрофическго размаха: об этом заявляют власти региона. Пожарные уже почти два месяца не могут справиться с массовыми вспышками. Против пожарных - рекордная жара. В Австралии сейчас лето, и средняя температура на континенте - до 42 градусов, а в районе Сиднея поднимается до 47", - сообщили в СМИ.
Также сообщается, что в выходные синоптики предупреждали о заметном похолодании. Но при этом, будут дуть ветры, которые могут еще сильнее раздуть пожар.
"Чрезвычайное положение в Новом Южном Уэльсе было объявлено два дня назад. Огнем уже уничтожено более трех миллионов гектаров леса, сейчас пожары горят на площади 40 тысяч гектаров", - добавили в СМИ.
Добавим, что на помощь австралийским пожарным спешат коллеги из других стран. Так, в субботу туда отправился уже третий за месяц канадский отряд.