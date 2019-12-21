Еще одна страна запретила Uber

Новости мира:Власти Колумбии запретили популярный сервис Uber.

Управление промышленности и торговли правительства Колумбии (SIC) запретило работать компании Uber.

Об этом сообщает AP со ссылкой на само ведомство.

"Колумбия в пятницу запретила Uber работать после иска в суд, в котором группа таксистов обвинила компанию в недобросовестной конкуренции", - говорится в сообщении.

В Управлении приказали Uber немедленно прекратить предоставлять услуги, однако, заявили, что компания может обжаловать решение регулятора.

По данным SIC, Uber "имел существенное преимущество", которое нарушало нормы рынка.

Uber работал в Колумбии с 2013 года. Компания платила налоги, однако, не имела необходимого разрешения на предоставление услуг в стране. В целом Uber работал в 11 городах Колумбии.

Напомним, ранее окружной суд Франкфурта запретил сервис онлайн-заказа такси Uber.