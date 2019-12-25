В Канаде произошло еще одно землетрясение

Новости мира:У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в среду землетрясения имел координаты 50.56 градуса северной широты и -129.94 градуса западной долготы, он находился в 452 км западнее города Нанаймо (о.Ванкувер).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, в понедельник в этом районе было зафиксировано два подземных толчке магнитудой 5,5 и 5,6.

Напомним, число погибших в результате извержения вулкана, которое произошло 9 декабря на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии достигло 19 человек, еще двоих до сих пор ищут.