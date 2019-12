В Канаде 26 вагонов грузового поезда сошли с рельсов (Фото)

В провинции Британская Колумбия, что в Канаде, 26 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV, передает УНН.

Инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон. Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро.

Отмечается, что состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасных веществ.

At least one grain car is in Moose Lake. Tracks torn up as well. pic.twitter.com/fg8hP1gHhc

— Dónal O'Beirne (@DonoYEG) December 26, 2019