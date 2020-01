В Судане потерпел крушение самолет АН-12: на борту находилось 18 человек

В результате авиакатастрофы самолета Ан-12 на западе Судана погибли 18 человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает агентство SUNA со ссылкой на руководство вооруженных сил Судана.

"Бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан Мухаммед, официальный представитель вооруженных сил, отметил, что самолет Ан-12 упал примерно через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейны", - говорится в сообщении.

Sudanese Air Force Antonov An-12 (ID yet unknown) crashed after take-off outside Geneina, Sudan. Acc. to reports, all 15 persons on board lost their lives.@salma1siddig pic.twitter.com/Bmcxr5Y7RO

— JACDEC (@JacdecNew) January 2, 2020