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В Судане потерпел крушение самолет АН-12: на борту находилось 18 человек

В Судане потерпел крушение самолет АН-12: на борту находилось 18 человек
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Судане разбился самолет Ан-12, погибли 18 человек.

В результате авиакатастрофы самолета Ан-12 на западе Судана погибли 18 человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает агентство SUNA со ссылкой на руководство вооруженных сил Судана.

"Бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан Мухаммед, официальный представитель вооруженных сил, отметил, что самолет Ан-12 упал примерно через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейны", - говорится в сообщении.

В 2018 году в авиакатастрофах погибло в два раза больше людей, чем в 2019

Как отмечается, самолет направлялся в столицу страны Хартум. На его борту находились 18 человек: семь членов экипажа и 11 пассажиров, в том числе четверо детей. Все они погибли.

Причины катастрофы выясняет следствие.

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Авиакатастрофа, Судан, Самолет, Ан-12.
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