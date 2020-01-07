Президент дайвинг-клуба в Австралии погиб после встречи с акулой

Новости мира:В Австралии акула убила президента дайвинг-клуба.

В Австралии большая белая акула напала на дайвера. Никаких остатков не смогли обнаружить за более чем 24 часа с момента нападения. Об этом пишет CNN, передает УНН.

"Считается, что Гэри Джонсон был атакован большой белой акулой во время погружения у Калл-Айленда, недалеко от Эсперанса на южном побережье Западной Австралии. Джонсон был президентом местного дайвинг-клуба", — говорится в сообщении.

"Никаких частей или останков не найдено, поиски продолжаются", — сказал сержант полиции Эсперанса в интервью CNN.

Жена Джонсона, Карен Миллиган, была свидетелем нападения. Ее доставили в больницу для лечения от шока.

"Гэри был моей скалой", — сказал Миллиган в заявлении. "Он был добрым, нежным, сильным человеком ... Он видел в людях только лучшее. Мне будет так сильно его не хватать, его родным и друзьям, и мир станет беднее без этого прекрасного человека".

Нападение произошло через несколько часов после того, как поступило сообщение о том, что в этом районе была обнаружена акула.

"По предварительным данным, жертва нападения акулы была в этом районе на лодке. Считается, что в то время жертва ныряла", — говорится в заявлении полиции.

Полиция Эсперанса и волонтеры-спасатели были направлены на поиски тела в океане.