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Десятки человек погибли из-за взрыва в Нигерии

Десятки человек погибли из-за взрыва в Нигерии
12:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В результате взрыва на северо-востоке Нигерии погибло минимум тридцать человек.

На мосту на северо-востоке Нигерии взорвалась бомба, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает BBC.

"Десятки людей погибли в результате детонации бомбы, заложенной на мосту в городе Гамборо на северо-востоке Нигерии вблизи границы с Камеруном", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в понедельник вечером и общее количество жертв составляет сейчас не менее 30 человек. Еще десятки людей получили ранения.

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Пока ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических организаций, однако известно, что в районе, где имел место этот кровавый инцидент, годы проявляет активность фундаменталистическая исламистская террористическая группировка “Боко Харам”.

12 декабря 2019 года в Нигерии боевики из этого движения напали на город Магумери и убили 15 человек.

Напомним, по меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи.

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Нигерия, Взрыв, Взрыв в Нигерии, Гамборо.
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