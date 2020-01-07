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Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки

Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
12:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:По всей территории Австралии продолжают бушевать ужасные пожары.

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.

Об этом сообщает метеорологическая служба MeteoChile в Twitter.

"На изображении вы можете увидеть дым от пожаров в Австралии. Дым принесли воздушные потоки в Чили и Аргентину", - говорится в комментарии к соответствующему фото.

Как известно, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

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По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли не менее 24 человек и очень много животных.

6 января в МИД Украины заявили, что правительство готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.

Также в МИД добавили, что Посольство Украины в Австралии находится в постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

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Южная Америка, Пожар, Австралия, Аргентина, Чили, Лесные пожары.
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