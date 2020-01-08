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Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии

Масштабный лесной пожар бушует в Новой Зеландии
07:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В сосновом лесу на острове Южный в Новой Зеландии утром вспыхнул мощный пожар.

На северо-востоке Новой Зеландии полыхает крупный лесной пожар.

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на Службу пожаров и чрезвычайных ситуаций Новой Зеландии.

Отмечается, что пожар вблизи города Напьер началась в понедельник и уже достиг 350 кв. км, что примерно равно площади Харькова.

Благодаря усилиям 55 пожарных, которые противостоят стихии, и благоприятной погоде, распространение огня удается сдерживать. Однако в течение следующих нескольких дней окрестные населенные пункты укроет дым.

Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард

Как известно, соседняя Австралия страдает от самых масштабных в своей истории лесных пожаров, которые уже обусловили минимум 25 смертей. Новая Зеландия направила на помощь австралийцам военный контингент и гражданские самолеты.

Напомним, дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, достиг берегов Южной Америки, в частности Аргентины и Чили.

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Пожары, Новая Зеландия, Жертвы, Пожары в Австралии, Пожары в Новой Зеландии.
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