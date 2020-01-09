В ДР Конго зафиксирована самая масштабная эпидемия в мире

Новости мира:ВОЗ зафиксировала самую масштабную эпидемию кори в мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Демократической Республике Конго (ДРК) с начала 2019 года выявлено более 310 тыс. случаев заболевания корью. Более 6 тыс. заболевших умерли. ВОЗ, по ее оценкам, необходимы дополнительно $40 млн на вакцинацию, профилактику и лечение.

Зарегистрированная в прошлом году в Демократической Республике Конго вспышка кори была признана эпидемией в июне 2019 года после того, как все 26 провинций страны сообщили о выявлении многочисленных случаев этого острого инфекционного заболевания с высоким уровнем заразности. За весь 2019 год, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в ДРК было выявлено более 310 тыс. случаев заболевания и случаев, когда возникло подозрение на корь.

Более 6 тыс. заболевших корью конголезцев умерли. ВОЗ назвала эту эпидемию самой серьезной в мире.

По оценкам организации, необходимо срочно расширить вакцинацию населения, особенно детей, поскольку в 25% случаев заболевшими были дети в возрасте до пяти лет, когда организм наиболее уязвим для вируса.

К настоящему моменту усилиями ВОЗ, Министерства здравоохранения ДРК, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации удалось сделать прививки 18 млн детей в возрасте до пяти лет. Однако в отдельных районах страны уровень иммунизации остается очень низким.

В заявлении по поводу эпидемии ВОЗ отметила, что ей удалось привлечь $27,6 млн на вакцинацию, профилактику и лечение больных корью в ДРК. Однако остро необходимы еще $40 млн, чтобы расширить вакцинацию в возрастной группе 6–14 лет и обеспечить надлежащий уход за заболевшими. "Мы делаем все возможное, чтобы обуздать эту эпидемию. Но чтобы добиться полного успеха, мы должны сделать так, чтобы ни один ребенок не подвергался риску смерти от заболевания, которое легко предотвратить простой вакцинацией",— отметил в своем заявлении региональный директор ВОЗ Матшидисо Моэти.