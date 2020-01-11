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Канада инициировала создание международной группы для поддержки родственников погибших в авиакатастрофе

Канада инициировала создание международной группы для поддержки родственников погибших в авиакатастрофе
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В МИД Канады заявили, что группа будет заниматься обеспечением подотчетности и прозрачности расследования причин катастрофы.

Канада хочет создать международную группу для поддержки родственников погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Канады. 

Члены группы уже провели первый телефонный разговор в пятницу, 10 января.

"В пятницу Международная группа по координации и реагирования для семей жертв рейса PS752, возглавляемая министром иностранных дел Франсуа-Филиппом шампанское, провела телефонный разговор. Участниками были: Украина, Швеция, Афганистан, Объединенное королевство ", - отметили в канадском внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме этого, участники группы пришли к общему мнению, что необходимо провести полное и прозрачное расследование причин авиакатастрофы. В МИД Канады сообщили, что в ближайшие недели члены группы будут активно сотрудничать. Они будут следить за тем, чтобы была обеспечена прозрачность и подотчетность после этого трагического события.

Напомним, Иран выражает соболезнования и сожалеет о сбитом украинском самолете.

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Все по теме:

Иран, Канада, МАУ, Погибшие, Украинский самолет, Боинг 737, Авиакастрофа.
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