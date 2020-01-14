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Вторник, 14.01.2020
Трагедия самолета МАУ: Трюдо призвал работать над деэскалацией напряжения на Ближнем Востоке
Трагедия самолета МАУ: Трюдо призвал работать над деэскалацией напряжения на Ближнем Востоке
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Трагедия самолета МАУ: Трюдо призвал работать над деэскалацией напряжения на Ближнем Востоке

Трагедия самолета МАУ: Трюдо призвал работать над деэскалацией напряжения на Ближнем Востоке
03:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Трюдо заявил, что подданные Канады, погибшие в сбитом украинском самолете, стали жертвами напряженности обстановки в регионе.

Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Думаю, что, если бы не было напряженности, ее недавней эскалации в регионе, все канадцы (находившиеся в самолете - ред.) были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал премьер в интервью телеканалу Global News TV.

Он добавил: "Такое происходит во времена конфликтов и войн. Основная тяжесть этого удара ложится на плечи невинных людей, и это служит напоминанием о том, почему все мы должны так упорно работать в направлении деэскалации, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не будет связан с дальнейшими конфликтами и убийствами".

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Как сообщает телеканал, на прошлой неделе премьеру Трюдо неоднократно задавали вопрос, не считает ли он, что президент США Дональд Трамп также несет определенную ответственность за этот инцидент. Ведь он произошел всего через несколько часов после ракетных ударов Ирана в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

Трюдо в интервью сообщил, что обсудил этот вопрос с Трампом.

"Я говорил с ним, и заявил о необходимости деэскалации напряженности. Я рассказал о страшном горе и чувстве потери, которые испытывают канадцы, и о необходимости четких ответов на то, как это произошло, и что мы должны сделать, чтобы это никогда не повторилось", - сказал канадский премьер.

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Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти признали, что лайнер был сбит ими по ошибке.

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Авиакатастрофа, Канада, МАУ, Джастин Трюдо.
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