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"Мы должны положить конец порочному кругу": в ООН призвали вывести иностранные войска из Ливии

"Мы должны положить конец порочному кругу": в ООН призвали вывести иностранные войска из Ливии
08:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Спецпредставитель ООН в Ливии призвал вывести иностранные войска.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Хасан Салами призвал вывести из страны иностранные войска и не вмешиваться в конфликт.

Об этом передает DW.

В интервью международному арабскому изданию Al-Sharq al-Awsat Салами выступил против участия в ливийском конфликте иностранных бойцов и рассказал, что на конференции будут обсуждаться нелегальные поставки оружия в Ливию.

"Участие других стран только усиливает раскол в стране... Мы должны положить конец порочному кругу, в котором ливийцы просят о помощи другие страны", - считает Салами.

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Спецпредставитель отметил, что он не настроен пессимистично в отношении результатов саммита по ливийскому вопросу, но и не настолько наивен, чтобы считать, что будет положен конец разногласиям между разными странами относительно ситуации в Ливии.

"Целью конференции является заключение стабильного перемирия на основе временного прекращения огня, которое действует в Ливии с 12 января", - подчеркнул спецпредставитель ООН.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель инициировала проведение 19 января в Берлине Международной конференции по вопросам мирного урегулирования в Ливии на уровне глав государств и правительств.

Еврокомиссия будет участвовать в Берлинской конференции по Ливии

Приглашение на форум отправлено США, России, Великобритании, Франции, Китая, Объединенных Арабских Емиратов, Турции, Республики Конго, Италии, Египту, Алжиру, а также в ООН, Европейский Союз, Африканский Союз и Лигу Арабских государств.

Премьер-министр Ливии Фаес Аль Саррай и генерал Халифа Хафтар также приглашены в Берлин.

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ООН, Ливия, Хасан Салами.
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