Обширный блэкаут: в Венесуэле опять отключают электричество

На севере и западе Венесуэлы зафиксированы масштабные перебои в энергоснабжении, проблемы наблюдаются в большинстве штатов страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Albertonews и данные мониторингового агентства Netblocks.
Сильнее всех проблемы на себе почувствовали венесуэльские штаты Тачира, Мерида и Карабобо.
"Подтверждено: масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле до 9 часов вечера по местному времени коснулось несколько штатов, включая Тачира, Зулия, Мериду, Карабобо и Фалькон; перебои продолжаются", - сообщил Netblocks в Twitter.
Согласно данным агентства, с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов Венесуэлы, в трех из них подачу электроэнергии восстановили менее чем наполовину. В Тачира - на 14%, Мериде - 23% и Карабобо - 45%.
Правозащитная организация Redes Ayuda сообщила, что перебои с электричеством в стране вызвали также проблемы с интернет-связью в пяти штатах.
Напомним, в Венесуэле в июле 2019 была нарушена работа инфраструктуры из-за масштабного отключения электроэнергии в большинстве штатов страны.