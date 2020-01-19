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Мадуро уверен, что США и Венесуэла "смогут построить новый тип отношений"

Мадуро уверен, что США и Венесуэла "смогут построить новый тип отношений"
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Мадуро уже готов пересмотреть отношения со Штатами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о возможности пересмотра отношений с США при условии взаимного уважения между правительствами стран.

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

"Если будет уважение между правительствами, если будет диалог, обмен правдивой информацией, будьте уверены, мы сможем построить новый тип отношений", — заявил Мадуро.

По его мнению, уважительные отношения идут на пользу обеим сторонам.

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"Ситуация конфронтации идет всем во вред. Такая формула", — сказал Мадуро.

Как сообщалось, политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год. В январе 2019 председатель парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его в этой должности.

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Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Москва, Китай и Куба.

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США, Венесуэла, Николас Мадуро.
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